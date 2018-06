Jovem é morta após recusar convite para dançar no RS A adolescente Vanessa Silva da Costa, de 17 anos, foi morta por ter recusado um convite para dançar durante uma festa num salão do bairro Jardim Carvalho, na zona leste de Porto Alegre, na madrugada de domingo. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o agressor foi um rapaz embriagado que abordou Vanessa duas vezes. Ao receber o primeiro não, ele saiu para buscar um revólver. Quando voltou, refez o convite e, diante da segunda negativa, sacou a arma e atirou. Atingida no peito, a jovem foi levada ao Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos. Um irmão dela, de 13 anos, também levou um tiro, de raspão. Atendido no Hospital Cristo Redentor, foi liberado na manhã de domingo. Matéria alterada às 19h30 para acréscimo de informações