Jovem é morto e mutilado em São Paulo Um jovem identificado como Robson Pedro Alves de Lima, de 25 anos, foi morto a tiros e em seguida teve uma das orelhas arrancadas por criminosos em plena Praça Presidente Jânio da Silva Quadros, na Vila Maria, zona norte da capital paulista, esta tarde. Segundo policiais do 5º Batalhão da PM, os três bandidos fugiram em um Gol, mas foram parados pela Polícia Militar perto do local do crime. Durante a abordagem, um deles foi preso, mas os outros dois conseguiram fugir. Dentro do carro, a polícia encontrou a orelha decepada. O caso está sendo registrado no 19º Distrito Policial da Vila Maria.