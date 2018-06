Jovem é morto em briga no centro Um jovem de 21 anos foi assassinado durante uma briga no início da madrugada de ontem no centro histórico de Ouro Preto, a 95 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, Gláucio Cristiano Ribeiro dos Santos, de 21 anos, natural do Rio de Janeiro, foi agredido por quatro pessoas. A vítima foi esfaqueada no lado esquerdo do peito e encontrada pelos policiais militares à 0h05, agonizando na Rua Pacífico Homem. Ele não resistiu ao ferimento e faleceu. A PM acredita que o jovem estava em Ouro Preto para curtir o carnaval na cidade.