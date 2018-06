Jovem é presa com 15 mil comprimidos de ecstasy em Minas

Uma jovem, de 22 anos, foi presa no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, com cerca de 15 mil comprimidos de ecstasy, 4 mil micro-pontos de LSD e um quilo de skunk.

A universitária do Ceará vinha de Barcelona, na Espanha, quando foi abordada por uma fiscalização de rotina da Receita Federal no desembarque do Aeroporto de Confins, segundo informações da Polícia Federal.

Segundo ela, em Barcelona foi abordada por alguns brasileiros que ofereceram cerca de R$ 20 mil para realizar o transporte até o Brasil, dinheiro que seria entregue quando ela chegasse ao País.