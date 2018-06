Jovem é presa por ligação com roubo a lotéricas no interior Policiais civis da Delegacia do 13º Distrito (Cambuí) detiveram na quarta-feira, 7, a estudante de direito Ana Paula Jorge Souzas, de 21 anos, suspeita de integrar uma suposta quadrilha de roubo a lotéricas e residências do Cambuí e Taquaral, zonas nobres de Campinas, interior de São Paulo. A garota, de classe média alta, morava com a família em um prédio no Cambuí. A polícia encontrou imagens do grupo com drogas e armas em um computador. A Justiça decretou prisão preventiva no fim da tarde desta quarta-feira. A garota foi levada para a cadeia feminina de Indaiatuba.