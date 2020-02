Jovem é preso em flagrante em Brasília por suspeita de planejar ataque a baile funk

BRASÍLIA - O material encontrado com um jovem de 19 anos, preso sob suspeita de planejar um atentado em Brasília, é suficiente para destruir uma casa inteira e é o mesmo utilizado no ataque que matou três pessoas e deixou outras 246 feridas durante a Maratona de Boston, em 2013. As informações são do delegado Giancarlo Zuliani, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

A prisão ocorreu na manhã deste sábado, 29, em um casa no Lago Norte, após os policiais serem alertados sobre um comentário publicado pelo jovem em um site de perguntas e respostas.

Na mensagem, ele diz que faria "massacre histórico num showzinho de rap/funk" e que usaria seus conhecimentos para "liberar gás venenoso ou paralisante na multidão e depois disso detonar um carro bomba com explosivos destrutivos". "Os sobreviventes vou matar na bala. Adoro ver o choro de vocês. Não é sonho, é real e estou pronto para me vingar", diz trecho da mensagem.

A polícia considera que o ataque poderia ocorrer em uma festa no Setor Comercial Sul, na noite deste sábado. O rapaz foi preso em flagrante por conta dos artefatos encontrados com ele.

"Foram localizados 5kg de nitrato de amônio que, segundo a perícia, dependendo de como usado, é capaz de destruir uma casa e, inclusive, foi usado no atentado de Boston; 1kg de nitrato de potássio; um artefato pronto, com pólvora e pavio; e quatro metalons (um tipo de artefato usado para explodir caixas eletrônicos). Esse material encontrado daria a essa pessoa um potencial lesivo grande para concretizar ameaças que faz na internet”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com Giancarlo Zuliani, os materiais podem ser facilmente encontrados na internet. O jovem deverá responder pelo crime de posse de material explosivo, que pode render pena de entre três e seis anos de prisão, além de multa. Com o rapaz também foram localizados desenhos de pessoas esfaqueadas que teriam sido feitos por ele.

O jovem prestou depoimento à polícia. O delegado disse não poder dar detalhes sobre audiência ou sobre o preso para não correr o risco de desrespeitar a nova Lei de Abuso de Autoridade, que passou a vigorar em janeiro. Zuliani pontuou, contudo, que o rapaz demonstrou ter conhecimento técnico para realizar o que ameaçou na internet.

Agora, a Polícia Civil vai investigar se o detido possuía ligações com outras pessoas ou grupo. Mesmo assim, o delegado garante não haver riscos a quem frequentar festas neste final de semana em Brasília. "As pessoas podem ir ao baile. Com relação a essa ameaça, ela já foi resolvida", frisou.