Jovem é resgatado na mata após 19 horas O estudante Daniel Maggio, de 22 anos, foi resgatado ontem pela amanhã, depois de passar mais de 19 horas perdido em uma trilha no Rio. Ele foi encontrado por bombeiros no Alto da Boa Vista. Segundo os soldados, o estudante sofreu apenas escoriações e foi levado ao Hospital Lourenço Jorge. Maggio estava com três amigos na trilha para a Pedra da Gávea quando o grupo se perdeu. Os outros jovens conseguiram pedir socorro por meio de um celular e foram resgatados na tarde de sexta-feira.