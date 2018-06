Grávida de 17 anos é assassinada e bebê é salvo no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Uma adolescente de 17 anos, grávida de cerca de oito meses, foi morta com um tiro na cabeça na noite desta quarta-feira, 10, no município de Alvorada, na Grande Porto Alegre. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu, conforme informou a Brigada Militar (BM). Já o bebê pôde ser salvo por médicos em uma cirurgia cesariana de emergência realizada no Hospital Alvorada.

A jovem foi encontrada caída na Rua Ildefonso Pinto, uma via sem asfaltamento localizada no bairro Formoza, segundo o relato de testemunhas à BM. A suspeita de crime passional com envolvimento do pai da criança será investigada pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento.