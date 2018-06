Jovem mata irmã durante discussão com a esposa, em SP O autônomo Aroldo Félix dos Santos, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira, na zona leste deSão Paulo, após matar a irmã, Maria Félix dos Santos, 31, com 17 facadas. Aroldo e sua mulher foram até o apartamento de Maria, que morava em um prédio do Projeto Cingapura, na Rua Campala. Lá teve início a discussão. A irmã, ao defender a cunhada, acabou sendo atacada por Aroldo. A arma do crime, segundo a polícia, foi pêga pelo assassino na própria cozinha da residência. Policiais detiveram o autônomo minutos depois, quando ele andava de bicleta no mesmo bairro. O assassino, que é usuário de drogas, foi levado ao 10º Distrito Policial, da Penha, e indiciado por homicídio. Maria Félix dos Santos vendia balas nos semáforos.