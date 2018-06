Jovem morre ao cair de torre no parque eólico de Osório, no RS

Um jovem, de 19 anos, morreu na manhã deste domingo, 17, após cair de uma altura de 108 metros, quando fazia manutenção em uma torre metálica no Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul.

Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h15 deste domingo. O rapaz realizava manutenção na estrutura da torre, que tem 108 metros de altura e é usada para medir a velocidade do vento, quando um dos cabos extensores se rompeu.

Eziel Rodrigues Betim era funcionário da empresa terceirizada Intel Sat, no Paraná, e estava com outros funcionárias no momento do acidente. Os bombeiros foram acionados, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O parque eólico de Osório é o maior complexo gerador de energia da América Latina, de acordo com a direção da unidade.