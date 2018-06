Jovem morre ao saltar de cachoeira em Analândia (SP) Um rapaz morreu esta madrugada, na cidade de Analândia, no interior de São Paulo, após saltar de uma cachoeira que tem cerca de 40 metros de altura. De acordo com informações do site da EPTV, de Campinas, Eduardo Alexandre Moreno, de 23 anos, que é de Porto Ferreira, estava acampando com um grupo de amigos e parentes e por volta de 1 hora da madrugada resolveu saltar. Os bombeiros de Pirassununga foram até o local, mas o rapaz já estava morto. A polícia ainda não sabe se a morte foi acidental ou se o jovem cometeu suicídio.