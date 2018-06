Jovem morre ao ser atingida por tampa de porta-malas de ônibus no Rio

SÃO PAULO - A atendente Isabela Marcele Ferreira, de 25 anos, morreu na manhã de domingo, 29, após ser atingida na cabeça pela tampa do porta-malas aberto de um ônibus de turismo, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A jovem caminhava para o quiosque onde trabalhava, na Avenida Lúcio Costa, quando o veículo se chocou contra ela. Isabela morreu no local.

O ônibus passava recolhendo os cones utilizados durante uma meia maratona realizado no momento e acabou atingindo Isabele, na orla. De acordo com a polícia, ele tinha autorização para trafegar pela avenida, que estava totalmente interditada no momento por conta da competição.