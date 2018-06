Jovem morre após ser baleado em baile funk no ES

Um jovem morreu e 11 pessoas ficaram feridos após serem baleados neste domingo, 29, em Serra, município do Espírito Santo. As vítimas estavam em frente ao bar Cavernas, onde havia um baile funk, quando quatro homens armados, dentro de um Gol, atiraram contra o local. Weverton Santana Nunes, de 20 anos, morreu nesta madrugada, no hospital São Lucas. Ele havia sido baleado no braço direto, pulmão e abdômen. Segundo o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os atiradores seriam membros da "gangue do Zoião" que atua em Planalto Serrano. Após os disparos, moradores teriam levado os jovens atingidos para o hospital da cidade. Mais tarde, foram transferidos para os hospitais Dório Silva, Metropolitano e São Lucas. De acordo com o Ciodes, ficaram feridos Cristiane Rocha Costa, de 20 anos, Gilmar Moreira, de 22 anos, Karina Barbosa Nascimento, de 20 anos, Marina Ferreira Rodrigues, de 20 anos, Robson José Ribeiro, de 22 anos, Romário Firmino, de 21 anos, Roni Fernandes Gomes, de 18 anos, e Simone Correa, de 30 anos. Também foram atingidos dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e uma garota de 13 anos.