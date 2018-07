Jovem morre atropelado por trem em SP Um jovem, identificado como Evilázio Vicente, de 20 anos, morreu atropelado por um trem na linha férrea da estação Lapa/Fepasa da CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, por volta das 21h30 da noite de ontem. O atropelamento ocorreu em uma das vias da linha B (Júlio Prestes-Itapevi) no momento em que a composição chegava à estação Lapa, cuja entrada fica na Rua Guaicurus, nº 1438, na zona Oeste da capital paulista. Funcionários da estação disseram que o rapaz pulou o muro ao lado da linha para tentar embarcar sem pagar a passagem. Entre a Rua Guaicurus e o muro ao lado da linha existe um espaço onde ocorrem obras de construção de um terminal de ônibus e pelo qual alguns usuários passam e chegam até o muro, pulando-o e acessando a plataforma, pois não querem ou não podem pagar a passagem, de R$ 1,90, com catraca eletrônica. Ainda não se sabe se o jovem tropeçou ao correr ou se não percebeu a chegada da composição. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o rapaz morreu no local e o corpo da vítima, até às 2h00 desta madrugada, estava sendo preservado ao lado da linha por policiais ferroviários, à espera de um carro do Instituto Médico Legal. O acidente foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa.