Jovem morre em vôo da TAM O adolescente Baltazar José Gonçalves Bicalho, de 16 anos, morreu na noite de anteontem durante um vôo da TAM entre Cuiabá (MT) e São Paulo. Ele foi vítima de um enfarte. O vôo chegou a fazer escala em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, mas o jovem já chegou morto à cidade. Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente estava em companhia da mãe, Maria Gonçalves de Souza, e do tio e seguiria até a cidade de Barretos, onde fazia tratamento contra câncer. A TAM informou que foi dada toda a assistência à família do jovem, o que incluiu transporte e hospedagem. O traslado do corpo e o transporte dos parentes serão feitos pelo governo de Rondônia, onde mora a família, segundo informações da companhia.