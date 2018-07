Jovem morre fazendo rapel em cachoeira na BA A fisioterapeuta gaúcha Débora Cristiane Kasem Menim, de 23 anos, morreu ontem à tarde quando praticava rapel na Cachoeira da Fumaça, situada no município de Palmeira, na Chapada Diamantina, centro da Bahia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Lençóis, resgatou o corpo da fisioterapeuta que será levado para Salvador até o inicio da noite. Débora se acidentou quando tentava descer a cachoeira, uma das mais altas do Brasil (cerca de 380 metros) com a técnica do rapel, que utiliza várias cordas de segurança. Ela estava acompanhada do namorado, dois instrutores e amigos que moram em Salvador. Pelo que se sabe até agora, o acidente não foi provocado por falha no equipamento.