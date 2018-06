Jovem não reconhece vigia que confessou crime A estudante M.P.L., de 23 anos, ferida com tiros na coluna e na perna em 31 de janeiro, no Morro do Boi, em Matinhos, litoral do Paraná, repetiu ontem que o auxiliar de serviços gerais Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos, foi o autor dos disparos que também mataram seu namorado, Osíris Del Corso, de 22 anos. Ela não acredita na declaração do vigia Paulo Delci Unfried, de 32 anos, que confessou o crime. Com Unfried, a polícia encontrou o revólver 38 de onde os tiros partiram, segundo o delegado Luiz Cartaxo de Moura. "Quem atirou foi o Juarez", afirmou M.. A jovem disse ter estranhado quando a polícia contou que ela teria de fazer novo reconhecimento em uma fotografia de Unfried. "Não parece com o cara que fez isso comigo, tem muitas diferenças nos olhos, no rosto e no cabelo. Não sei o que está acontecendo para ele assumir a culpa. A polícia precisa descobrir." O professor de psicologia forense Rodrigo Soares Santos, contratado pela defesa de Juarez, disse que a jovem está influenciada por "falsa memória".