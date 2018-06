Jovem pode ter se afogado em lago dentro de escola Homens do Corpo de Bombeiros começam, a partir das 6h30 desta manhã, buscas a um jovem que teria morrido afogado no lago localizado dentro da Escola Técnica Agrícola do Estado na cidade de Jundiaí, interior paulista. Como o acesso ao lago é proibido, inclusive para funcionários e alunos da escola, uma das funcionárias, por volta das 17h desta quarta-feira, acionou policiais militares do 11°BPM/ I para que um grupo de cinco adolescentes fosse retirado do local. Quando os policiais lá chegaram, quatro garotas saíram do lago, mas não informaram a PM sobre a existência de mais uma pessoa. Mais tarde, elas ligaram para os Bombeiros e disseram que um colega delas havia se afogado no lago. Já anoitecia quando os Bombeiros chegaram à escola, por isso os trabalhos de mergulho serão iniciados nesta manhã. A identificação do rapaz não foi fornecida pela polícia.