Jovem preso com 30 unidades de ecstasy A polícia do Rio prendeu na madrugada de ontem um jovem de classe média suspeito de traficar drogas em festas raves. Pedro Colucci Valente, de 23 anos, vinha sendo investigado havia três meses e foi localizado em uma festa na zona oeste do Rio, que reuniu cerca de 10 mil pessoas. O jovem, morador de Niterói, estava com cerca de 30 comprimidos de ecstasy quando policiais à paisana o detiveram. Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.