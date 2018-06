Jovem preso por se fingir de médico é encontrado morto em SC

FLORIANÓPOLIS - Josias de Farias Júnior, de 19 anos, preso na terça-feira, 30, por se fingir de médico, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 5, em sua casa no bairro Conde Vila Verde, em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. O rapaz foi achado já sem vida pela polícia em sua cama. A principal hipótese da investigação é a de suicídio.

Conforme a Polícia Militar, dentro de uma mochila na casa do jovem, havia duas caixas parcialmente vazias de remédios tarja preta. O local foi isolado pela PM, que acionou a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. Os policiais acreditam que a repercussão da prisão pode ter motivado a morte.

Na terça-feira, 30, Josias foi preso em flagrante após se passar por médico no Hospital Unimed Litoral, em Balneário Camboriú. Ele estava com um crachá, mas gerou desconfiança nos seguranças do local por ser muito jovem.

Na ocasião, o garoto furtou prontuários, carimbos médicos, um jaleco e um estetoscópio, além de ter tentado atender os pacientes. Um dia após ser preso, obteve a liberdade provisória na Justiça.

Em um vídeo publicado no YouTube em abril de 2016, Josias disse que se formou em Medicina assistindo às 12 temporadas da sua série favorita, a norte-americana Grey's Anatomy. Além do último incidente, ele também tinha outras dez passagens pela polícia por fraude, furto e estelionato.