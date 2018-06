Jovem seqüestrado há 21 dias é libertado na zona sul de SP Um jovem de 19 anos, de origem oriental, seqüestrado há 21 dias, foi libertado no início da madrugada desta terça-feira de um cativeiro, no Jardim Santa Cruz, no bairro de Campo Grande, zona sul da capital. Policiais militares receberam denúncia anônima e a Força Tática do 22º Batalhão seguiu para o local. Trata-se de habitação coletiva, com várias casas pequenas, ao longo de um corredor. A vítima estava na última, que foi alugada pelos criminosos para manter o refém. Segundo a Polícia, um adolescente era o encarregado de vigiar a vítima. Com ele policiais encontraram um revólver de calibre 38. O jovem foi encaminhado à Delegacia Anti-Seqüestro, para ser ouvido e encaminhado ao juiz da Vara de Infância e Juventude, que o enviará para a Febem. O refém, que é filho de um comerciante da mesma região, não apresentava ferimentos, mas foi encaminhado para o PS do Hospital Geral da Pedreira, para ser examinado. Ele foi apanhado pelos criminosos no dia 8 de fevereiro.