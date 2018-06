Jovem suspeito de furto é amarrado a poste em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - Um rapaz suspeito de furto teria sido amarrado a um poste no bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira, 26. A Polícia Militar confirmou que recebeu chamado informando que um homem estaria preso ao poste na esquina das Ruas Marquês de Paranaguá e João de Freitas, mas, ao chegar ao local, não encontrou o jovem. Como a suposta vítima do furto não deu queixa, nenhuma ocorrência foi registrada.

A foto de um rapaz amarrado com as mãos para trás em um poste começaram a circular em redes sociais, com um texto dizendo que ele teria sido flagrado pelo proprietário de um veículo tentando arrombar o carro. O texto afirma ainda que a própria vítima da tentativa de furto teria prendido o jovem no poste com lacres de material plástico. Antes de a polícia chegar, o suspeito teria sido solto por um motociclista.

Os furtos e roubos no bairro Santo Antônio, principalmente no local onde a PM recebeu informações de que o rapaz estaria, se tornaram frequentes. Ações ilegais de "justiceiros" começaram a ocorrer em diferentes pontos do País após um menor acusado de furtos ser espancado e acorrentado pelo pescoço no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no mês passado. Pelo menos dois casos semelhantes já foram registrados em Santa Catarina.