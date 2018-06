Jovens acusam PMs de tortura e cárcere em Niterói

Dois jovens de classe média acusam uma dupla de policiais militares de tortura e cárcere privado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com os rapazes, de 17 e 18 anos, o crime ocorreu no sábado quando eles perguntaram ao dono de uma casa a venda informações sobre o imóvel. Como estavam de bermuda e sem camisa, o dono da casa desconfiou deles e chamou a polícia.

Os jovens foram abordados quando estavam a caminho de suas residências. De acordo com a família dos rapazes, os jovens se identificaram, mas foram algemados, colocados em uma viatura e levados para um morro. No local, eles foram espancados e ameaçados pelos policiais com armas apontadas para a cabeça. No domingo, os pais fizeram fotos e registraram queixa na 76.ª Delegacia de Polícia de Niterói.

Na segunda-feira, os pais levaram os filhos ao 12.º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Niterói, onde os policiais são lotados. Eles registraram um Termo de Declaração e por meio de fotos as vítimas reconheceram os dois agressores. A Assessoria de Comunicação da Polícia Militar informou que o comandante do batalhão abriu uma sindicância para apurar os fatos e um Inquérito Policial Militar (IPM). No entanto, até a conclusão das investigações, os dois policiais permanecerão trabalhando normalmente.