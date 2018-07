Jovens armados assaltam prédio em Ipanema, no Rio Vestidos com bermudas e camisetas, cinco jovens armados assaltaram esta noite quatro apartamentos de um prédio na Rua Joaquim Nabuco, em Ipanema (zona sul). Os ladrões invadiram o edifício no momento em que o porteiro abriu a porta para um morador entrar. Ambos foram dominados e ficaram trancados em uma sala do prédio por cerca de duas horas, assim como os proprietário dos imóveis roubados. O porteiro disse à polícia ter sido agredido pelos criminosos, que fugiram. Os ladrões levaram dinheiro, jóias e até bicicletas que estavam na garagem do edifício.