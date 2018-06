Jovens de classe média são acusados de estuprar menina em AL

Três jovens de classe média estão sendo acusados de estuprar uma menina de apenas 11 anos no município de Teotônio Vilela, a 96 quilômetros de Maceió. O estupro foi confirmado nesta quarta-feira pelo delegado Dalmo Lima Lopes, que investiga o caso. Além de estuprada, a menor teria engravidado um dos estupradores, mas perdeu o bebê após um aborto induzido. Em entrevista a uma emissora de rádio, o conselheiro tutelar de Teotônio Vilela, Ednaldo Cruz disse que o laudo sobre o estupro ainda não saiu, mas a menina já foi ouvida e confirmou que foi estuprada. Cruz disse ainda que após ouvir a menor, junto com os demais conselheiros tutelares, encaminhou o caso também para o Ministério Público Estadual, para que fosse apresentada denúncia contra os agressores.

O conselheiro negou que tenha denunciado o promotor de Justiça Jomar Amorim de omissão. "O que eu fiz foram críticas a atuação do Ministério Público enquanto instituição, por que a morosidade na apuração dos fatos se deve muito mais a sobrecarga de trabalho do promotor, que responde também pela comarca de Porto Real de Colégio e Maceió, do que a disposição do promotor de apurar os fatos", comentou.

De acordo com a polícia, a menor deu entrada, na quarta-feira (22), em processo de "abortamento em curso", na Maternidade Nossa Senhora da Guia, no bairro do Poço, em Maceió, onde foi atendida e passou por uma curetagem. Dois dias depois, a menina recebeu alta médica e voltou para casa, onde se encontra incomunicável, pois sua família teme por sua vida.

Nas investigações, a Polícia Civil confirmou que a menor foi aliciada por um dos acusados, por meio de um site de relacionamento na Internet, levada para um motel na cidade, embriagada e estuprada. Os acusados foram identificados apenas com Raul, Léo e Beto. Eles têm entre 22 e 23 anos, são filhos de comerciantes influentes na cidade e negam o estupro. No entanto, eles ainda não foram ouvidos pela Polícia Civil.

A reportagem procurou ouvir o promotor de Justiça Jomar Amorim, acusado pelo conselheiro tutelar de Teotônio Vilela, Ednaldo Cruz, de estar tentando proteger os acusados do estupro contra a menor de 11 anos. A denúncia foi feita em entrevista do conselheiro a uma emissora de rádio local. Procurado pelo celular fornecido pelo MPE, ele não foi localizado. A assessoria do MPE disse que só o promotor de Justiça do município poderia falar sobre esse assunto e que até o momento ele não tinha se manifestado sobre a denúncia do conselheiro tutelar.