Jovens ficam feridos após disparo de arma em sala de aula

Dois adolescentes ficaram feridos após o disparo de uma arma em uma sala de aula, no bairro de Heliópolis, na Grande Belo Horizonte, por volta das 9 horas desta quinta-feira, 22. Segundo primeiras informações da polícia militar, um menino de 13 anos estava com a arma, de calibre 38, na sala de aula da Escola Hilda Rabelo. Não há informações sobre como aconteceu o acidente. Uma garota de 13 anos foi atingida no pé, que acabou fraturando. Outro menino de 15 foi atingido nos olhos pelos estilhaços da bala. Os dois foram levados ao pronto-socorro de Venda Nova, também no Grande BH.