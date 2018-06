Jovens morrem ao tentar furtar ouro de mineradora em MG

Os corpos de dois jovens foram retirados nesta terça-feira, 16, da tubulação de uma mineradora em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Juntos com outras 15 pessoas, eles retiraram uma proteção de aço e entraram em uma manilha onde pretendiam furtar ouro usando carpetes especiais para garimpo.

Porém, teriam começado a sentir um gás tóxico e correram, mas os dois desmaiaram no caminho. Os demais chamaram a polícia e fugiram em seguida. Os bombeiros tiveram dificuldades no local e demoraram dez horas para fazer o resgate. As vítimas foram encontradas já sem vida.

Os corpos passaram por exames que apontarão as causas da morte, que pode também estar ligada à falta de ar nas tubulações. As vítimas são Rafael Coimbra Oliveira, de 25 anos, e Ezequiel Ferreira Lopes dos Reis, de 22 anos.

O caso aconteceu no sistema de disposição de resíduos industriais, onde estão as tubulações que levam os despejos para as barragens. A Kinross, multinacional que atua na área, lamentou as mortes e informou que no local passam resíduos que são considerados "não perigosos".

Corrida. A área de mineração de ouro tem sido palco constante da ação de garimpeiros ilegais. A chamada "caça ao tesouro" tem feito vítimas e causado problemas. No mês passado, uma briga entre um grupo no setor de rejeitos da mineradora deixou um homem morto e seu filho, de 14 anos, ferido.

Depois disso, um novo problema foi registrado pela polícia, que foi chamada por seguranças da mineradora para conter dezenas de garimpeiros que tentavam invadir a área de rejeitos.

Geralmente os invasores colocam uma espécie de carpete para colher o material e, segundo ambientalistas, depois usam produtos que seriam nocivos ao meio ambiente para tentar achar ouro no meio dos resíduos.