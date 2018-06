Jovens são levados a hospital após participarem de rave Quarenta e cinco pessoas que estavam em uma rave em Niterói, Grande Rio, foram atendidas no Hospital Universitário Antônio Pedro por consumo excessivo de álcool e drogas. A festa Aldeia, realizada na praia de Jurujuba, começou à meia-noite de sábado e só terminou 20 horas depois. Entre os que foram levados ao hospital, Thiago Lima Galvão, 17 anos, disse ter sido agredido e jogado ao mar por seguranças da festa. O pai do jovem, o jornalista Carlos Galvão, disse que registrará queixa sobre o caso na delegacia de Jurujuba. O 12.º Batalhão da PM (Niterói) informou não ter dado autorização para a realização da festa. A permissão, no entanto, foi concedida pela prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros. Apenas seguranças privados e guardas municipais atuaram no evento de música eletrônica.