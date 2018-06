Jovens são presos suspeitos de estuprar garota em festa em SC

Um universitário e dois alunos de escolas particulares de Joaçaba, no interior de Santa Catarina, foram presos na tarde de quarta-feira, 12, por suspeita de estuprar uma menina de 15 anos, durante uma festa, ocorrida há três semanas. Os rapazes teriam gravado as cenas e colocado o vídeo na internet. Segundo o inquérito, a garota teria ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica, passou mal, pediu aos três para ser levada ao banheiro pensando que fosse tomar banho. Conforme o vídeo divulgado na internet, a garota, visivelmente bastante embriagada, foi despida e arrastada para dentro do box e logo em seguida passou a ser abusada sexualmente por um deles, enquanto os demais assistiam e filmavam. "E ela não colabora", disse um rapaz. "Também, nesse estado, não está em condições de colaborar muito", disse o outro em um trecho de áudio do vídeo. Após o estupro, a garota foi levada nua para a sala da casa e colocada num sofá, ficando exposta para as demais pessoas participantes da festa, conforme fotos. Além de publicadas na web, as imagens foram enviadas por e-mail para os colegas da escola da própria vítima. Através do vídeo, a polícia conseguiu identificar todos os acusados. O processo corre em segredo de justiça e os nomes dos acusados não foram revelados. O assunto é dominante na cidade de pouco mais de 25 mil habitantes. O delegado Ademir Tadeu de Oliveira recebeu as imagens pelo computador e começou a investigar o crime. Dois rapazes de 18 anos e um menor, de 16, foram detidos e encaminhados ao presídio Regional da Comarca e Centro de Internamento provisório da Comarca, respectivamente. "Nós já temos as imagens, as fotografias que comprovam a violência sexual, as conversas entre eles pelo MSN comentando o ato com amigos, além da confissão", disse. A confissão dos adolescentes foi feita à polícia na presença dos pais e dos advogados. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público. O promotor público Protásio Campos Neto da vara criminal de Joaçaba, ao assistir as cenas, confirmou que os adolescentes deverão ser indiciados por três crimes: estupro, fornecimento de bebida alcoólica para menor e divulgação de pornografia na internet. O advogado dos acusados Ricardo Nodari, afirmou que eles ainda não assimilaram a gravidade do crime que cometeram. "Pela pouca experiência de vida, no popular, a ficha ainda não caiu para eles", comentou Nodari. Se condenados, os dois maiores poderão pegar de 6 a 10 anos de prisão. O outro acusado de 16 anos poderá ser internado em uma casa para menores infratores por até três anos. Atualizado às 20h04 para acréscimo de informações