Jovens são roubadas a 100 m do Planalto Duas universitárias foram assaltadas ontem em plena luz do dia e a menos de 100 metros do Palácio do Planalto. As estudantes de Medicina Gabriela Winckler e Priscila Gil foram a Brasília participar de um curso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e aproveitaram a visita para conhecer onde despacha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram abordadas por um homem enquanto tiravam fotos na Praça dos Três Poderes. Até a noite de ontem, o homem não havia sido identificado pela Polícia Militar.