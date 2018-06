Juiz absolve acusados de seqüestrar repórter O juiz Djalma Rubens Lofrano Filho, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, absolveu Simone Barbaresco, Ivan Barbosa e Anderson de Jesus, suspeitos de participar do seqüestro do repórter Guilherme Portanova e do cinegrafista Alexandre Coelho Calado, funcionários da Rede Globo, em 12 de agosto de 2006, em uma ação comandada pelo PCC. Eles foram acusados de roubo, seqüestro e formação de quadrilha. O juiz disse que a ação do MP era "improcedente, pois não foram reunidas nos autos provas".