Juiz assume prefeitura de Dourados (MS)

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul nomeou no sábado o juiz Eduardo Machado Rocha para ocupar interinamente o cargo de prefeito de Dourados no lugar de Ari Artuzi, preso na semana passada. Artuzi, cinco secretários municipais e 11 vereadores foram indiciados pela Polícia Federal, na Operação Urugano, por corrupção ativa e formação de quadrilha. Apesar da medida, os protestos na cidade continuam. Ontem, mais de 500 alunos da Universidade Federal da Grande Dourados (MS) saíram às ruas para protestar e pedir a intervenção do Estado.