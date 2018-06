Juiz autoriza Bruno a ficar detido em Varginha (MG)

O juiz da Vara de execuções de Contagem (MG), onde ocorreu o julgamento do jogador Bruno Fernandes, atendeu pedido da defesa do goleiro e autorizou o atleta a cumprir pena em Varginha, onde ele mantém contrato com um time de futebol, o Boa Esporte.

Bruno havia sido transferido na quinta para Três Corações, após o Supremo Tribunal Federal suspender liminar que o mantinha em liberdade. As informações são do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG).

Nesta semana, a 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu mandar de volta para a prisão o goleiro Bruno, condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho.

Por três votos a um, o colegiado decidiu não referendar a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello em 21 de fevereiro, que o havia liberado com os argumentos de que o jogador tem bons antecedentes e que o recurso da defesa ainda não fora apreciado pelo Tribunal de Justiça mineiro. Bruno foi condenado em março de 2013 a 22 anos e seis meses de prisão. Desta pena, ele cumpriu seis anos e sete meses de detenção em regime fechado.