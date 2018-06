Juiz de Rondônia multa Orkut por veicular fofocas O juiz Glodner Luiz Pauletto, do Tribunal de Justiça de Rondônia, determinou que a empresa Google pague multa diária no valor R$ 1 mil, com valor máximo fixado em R$ 100 mil, caso o site de relacionamentos Orkut continue a viabilizar a "disseminação indiscriminada de fofocas" sobre cidadãos, em especial crianças e adolescentes, das cidades de Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia.