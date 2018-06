Juiz decreta prisão de PMs acusados de matar menor em Bauru

O juiz Benedito Antonio Okuno, da 1ª Vara Criminal de Bauru, decretou nesta sexta-feira, 21, a prisão temporária, por 30 dias, do tenente Roger Marcel Vitiver Soares de Souza, do cabo Gerson Gonzaga da Silva e dos soldados Emerson Ferreira, Ricardo Ottaviani, Maurício Augusto Delasta e Juliano Arcângelo Bonini, acusados de torturar e matar com choques elétricos, o menor Carlos Rodrigues Filho, de 15 anos, no interior de sua casa, no bairro Mary Dota. A medida atende à solicitação do delegado seccional Donizeti José Pinezzi, que dirige o inquérito. O prazo da prisão em flagrante terminaria na segunda-feira, quando os militares poderiam ser colocados em liberdade se não houvesse a decretação de prisão preventiva ou temporária, como ocorreu. Na terça-feira, um laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Bauru diz que o corpo de Carlos apresentava 30 ferimentos causados por choque elétrico, além de escoriações na face e no tórax. A causa da morte foi definida como "eletroplessão". Veja Também: Laudo aponta tortura policial em morte de menino de 15 anos Deputados vão apurar morte de jovem torturado por PMs em SP Pinezzi justificou o pedido de prisão pela exigüidade de tempo para a conclusão do inquérito, já que são seis implicados e ainda existem pontos a ser esclarecidos. O mandado foi encaminhado ao tenente-coronel Abaré Vaz de Lima, diretor do presídio militar Romão Gomes, para cumprimento. Em razão da prisão temporária, o delegado, que havia marcado para o dia 27 o interrogatório dos acusados, que ocorreria em São Paulo, vai requisitar a presença deles em Bauru para, além do interrogatório, participarem de sessões de reconhecimento e da reconstituição do crime, que determinará qual o grau de participação de cada um. Comparsa identificado A polícia identificou e apreendeu nesta tarde um menor, de 17 anos, que confessou ter roubado a moto do taxista junto com Carlos Rodrigues Júnior, fato que desencadeou a operação a ocorrência policial onde o menor resultou morto. O segundo acusado também mora no bairro Mary Dota e, segundo policiais, confessou sua participação e a do amigo morto pela polícia. Sua apreensão foi pedida à Vara de Infância e Juventude. "Esse garoto deverá oferecer as informações que necessitamos para resolver o caso por completo" - afirma Pinezzi. Direitos Humanos Representantes das comissões de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e da Câmara Federal e membros da Ouvidoria das Polícias do Estado e do Movimento Nacional de Direitos Humanos estarão neste sábado em Bauru para conhecer pormenores do caso de Carlos Rodrigues Junior e as providências. Terão reunião, às 10 horas, na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) , com os delegados do inquérito, o comando do 4º BPM/I e o Ministério Público. Policiais revelam que, além da cópia do laudo necroscópico e dos autos do inquérito, os visitantes ainda terão acesso aos materiais apreendidos, inclusive o fio utilizado para torturar a vítima. O médico legista Ivan Segura, que atestou a existência de 30 lesões provenientes de choques no corpo do menor morto, disse em seu relatório que essas marcas só ocorrem quando a pele é submetida ao contato prolongado com o fio energizado. "No caso de um simples choque, não fica marca" - afirmou.