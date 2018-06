Juiz determina retorno de Vilma Martins ao semi-aberto A ex-empresária Vilma Martins, de 51 anos, condenada por falsidade ideológica e pelo seqüestro de duas crianças, entre elas o menino Pedrinho, voltará a cumprir pena no regime semi-aberto na Casa do Albergado, em Goiânia, de acordo com decisão do juiz Lázaro Alves Martins Júnior, da Vara de Execuções Penais de Goiânia. Vilma foi encaminhada novamente no mês passado à Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, após ter se ausentado durante oito dias da Casa do Albergado, alegando problemas de saúde. Como extrapolou o prazo limite para o retorno, a diretoria do albergue entendeu que se tratava de uma fuga e determinou a sua volta à prisão. Nesta terça-feira, 25, no entanto, o Tribunal de Justiça de Goiás determinou que ela seja incluída novamente no regime semi-aberto. O juiz interpretou a atitude do albergue como um excesso de execução já que a Vara de Execuções Penais não foi consultada. Além disso, Vilma teria comprovado com farta documentação que a sua ausência foi motivada por problemas de saúde, que necessitaram de tratamento médico. O redirecionamento de Vilma à CPP, em razão de a Casa do Albergado não possuir enfermaria, para o juiz, também não justifica a permanência dela na prisão, uma vez que o estabelecimento não é adequado para o cumprimento de pena no regime semi-aberto. Na decisão, Alves Martins observou que embora as decisões relativas a Vilma Martins tenham ampla repercussão na mídia, isso não deve motivar qualquer diferenciação no tratamento dado à ela, de forma que sua pena deve ser cumprida dentro dos limites impostos, como a de qualquer outro sentenciado, sem que existam benefícios nem penalidades não previstos. Desde dezembro de 2005, Vilma, presa em maio de 2003, cumpre o restante da pena de 15 anos e 9 meses de reclusão em regime semi-aberto por ter apresentado bom comportamento na cadeia. Além do seqüestro de Pedro Júnior Rosalino, o Pedrinho, Vilma é acusada do seqüestro de Aparecida Fernanda Ribeiro, quando os dois ainda eram bebês.