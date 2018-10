Juiz é baleado dentro de fórum em Vila Rica, em MT

SÃO PAULO - O juiz Carlos Eduardo de Moraes e Silva foi baleado no ombro esquerdo, na tarde desta segunda-feira, 1º, dentro do Fórum de Vila Rica, Mato Grosso, a 1.259 Km de Cuiabá, por um investigado.

Imagens do circuito interno de segurança do fórum gravaram o momento em que o juiz foge do próprio gabinete após ser alvejado por Domingos Barros de Sá, que respondia a um processo de homicídio qualificado.

Segundo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), o juiz havia acabado uma audiência de custódia, quando um advogado entrou na sala, seguido pelo agressor. O homem sacou a arma e ameaçou um promotor. O magistrado interveio e, após se aproximar do réu, entrou em luta corporal com ele. Em seguida, houve o disparo.

Um policial que estava no fórum, vendo a confusão, disparou contra o atirador, que morreu no local.

O juiz Carlos Eduardo foi encaminhado para o pronto-socorro do município, que fica próximo ao fórum. O magistrado, que ficou ferido no ombro, foi encaminhado a um hospital de Palmas/TO (480 km de distância) - o mais próximo de Vila Rica - para cirurgia de retirada do projétil.