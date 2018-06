Juiz flagra 9 menores como ''cordeiros'' O juizado da Infância e da Juventude de Salvador flagrou, na tarde de ontem, nove "cordeiros" com menos de 16 anos no bloco Gula, comandado pela cantora Cláudia Leitte. De acordo com o juiz Salomão Resedá, os jovens ganhavam R$ 25 por apresentação e foram recrutados pela Servis Segurança e Serviços Limitada, empresa terceirizada pela administração do bloco, que será denunciada ao Ministério do Trabalho. Até a meia-noite, os administradores da empresa não haviam comparecido ao Juizado para receber o auto de infração.