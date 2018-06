Juiz impõe fiança de R$ 10,9 milhões a empresário O juiz Nelson Augusto Bernardes de Souza, da 3ª Vara Criminal de Campinas, impôs fiança de R$ 10,9 milhões ao empresário José Carlos Cepera, suposto mentor do esquema de fraudes em Campinas e em outros dez municípios paulistas. É a maior fiança já fixada no País desde que entrou em vigor a Lei 12.403/11, que permite medidas cautelares alternativas à prisão. O valor, equivalente a US$ 6,9 milhões, é superior à fiança que a Justiça de Nova York aplicou ao ex-diretor-geral do FMI Dominique Strauss-Kahn, para responder em liberdade a processo por suposto estupro.