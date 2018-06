Juiz manda demolir casa do ex-governador de RR O juiz Helder Girão Barreto mandou demolir casa do ex-governador de Roraima Neudo Campos (PP) em Pacaraima. O imóvel de dois andares, três quartos, escritório e ampla sala, fica a 18 metros da fronteira com a Venezuela. O acordo entre os dois países impede qualquer construção a menos de 30 metros da linha da fronteira. O juiz disse que vai se manifestar hoje sobre o caso.