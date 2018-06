Juiz manda polícia incorporar lote de armas apreendidas Sessenta e nove pistolas calibre 45 de fabricação americana que deveriam ser destruídas, conforme determina o Estatuto do Desarmamento, foram incorporadas, por ordem judicial, ao material usado por policiais da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Segundo o autor da decisão, juiz Marcello Ferreira de Souza Granado, da 7ª Vara Criminal Federal, não seria ?razoável? inutilizar o armamento enquanto os agentes trabalham em condições precárias, em decorrência de restrições orçamentárias. Ele defende que o mesmo possa ser feito com armas recolhidas na Campanha do Desarmamento. De acordo com Granado, embora o estatuto determine a destruição das armas, a Constituição diz que a lei disciplinará o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de seus serviços - algo, que, segundo o juiz, não ocorre na Superintendência do Rio, entre outras instituições policiais, em decorrência da escassez de recursos. ?Os policiais tinham apenas apenas entre 50 e 60 armas. Agora, com a incorporação do carregamento, esse número mais do que dobrou. O crime organizado está mais bem armado do que o próprio Estado. Se a PF não tem meios materiais de realizar o seu trabalho, acho que não é nada razoável, desproporcional até, a gente simplesmente mandar destruir um armamento que é útil?, justificou ele. A caixa com as pistolas, que deveria ter sido enviada para a Itália, acabou sendo confundida com uma carga de materiais oftalmológicos importados pelo Brasil. O material chegou ao país em 2000, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. ?A numeração das duas caixas era muito semelhante. Investigamos e concluímos que, na verdade, ocorreu um equívoco no despacho?, disse o juiz, explicando que, diante da demora para solucionar o problema, as empresas envolvidas na operação perderam o interesse no carregamento. Na opinião do magistrado, uma mudança no atual destino das armas recolhidas na Campanha do Desarmamento poderá resultar em uma grande economia para os cofres públicos. ?Acho importante suscitar esse debate?, ressaltou, avaliando que a reutilização do armamento não vai implicar em um aumento do tráfico de armas dentro do país. ?Quando um revólver é incorporado à polícia, passa a fazer parte de um patrimônio, tem uma numeração específica e há uma pessoa que é responsável por ela. Não tem como o armamento sair da polícia para as mãos dos criminosos facilmente. Quem fez isso tem que responder pelos seus atos?.