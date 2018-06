Juiz manda prender ex-diretor da Febem

Chico Siqueira, do Estadão

A Justiça de São José do Rio Preto, SP expediu na sexta-feira, 3, mandados de prisão contra o ex-diretor da Febem Silas Pereira da Silva e outros sete funcionários e ex-funcionários pelos crimes de formação de quadrilha e de tortura contra cinco internos, em 2001. A condenação foi a primeira a um diretor da atual Fundação Casa (ex-Febem) por maus tratos contra internos da instituição. Os mandados foram expedidos pelo juiz Diniz Fernando Ferreira da Cruz, da 3ª Vara Criminal, após confirmação, pelo Tribunal de Justiça, da sentença de primeira instância, dada em maio de 2004 pela mesma 3ª Vara Criminal. Além de Silva, outros três ex-funcionários foram condenados a 10 anos de reclusão e outros quatro ex-servidores pena de sete anos. Eles foram condenados por organizar sessões de tortura contra os menores, que eram trancados em salas da Febem e submetidos a maus-tratos. Numa das sessões, o adolescente, J. P. A. S., então com 17 anos, acabou tendo parte de seu fígado comprometido. Em 2003, Silas e outros três funcionários da Febem foram demitidos, recorreram e responderam em liberdade, mas agora, com a sentença confirmada, terão de cumprir a pena.