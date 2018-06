Juiz nega volta de Vilagra à prefeitura O juiz da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, Mauro Fukumoto, negou ontem pedido de mandado de segurança para manter o prefeito Demétrio Vilagra (PT) no cargo. Com a decisão, assume hoje a prefeitura o presidente da Câmara, Pedro Serafim, do mesmo PDT do ex-prefeito cassado, Hélio de Oliveira Santos, o Dr. Hélio.