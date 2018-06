Juiz ordena retirada de outdoors de deputado O juiz auxiliar da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Luís Francisco Aguilar Cortez, concedeu liminar determinando a retirada de outdoors com imagens do deputado tucano Orlando Morando (foto) das ruas de São Bernardo do Campo e cidades vizinhas, na região do ABC. Cortez estabeleceu o prazo de 24 horas para o cumprimento da decisão e multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.