Juiz ouve testemunhas de crime no Paraná A Justiça promoveu ontem, no Fórum de Matinhos, no litoral do Paraná, a audiência de instrução e julgamento de Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos, acusado de matar o estudante Osiris Del Corso, de 22 anos, e de balear e molestar sexualmente sua namorada, M., de 23 anos, em 31 de janeiro, em uma trilha no Morro do Boi. Foram ouvidas 13 testemunhas. O juiz Rafael Luiz Brasileiro Kanayama deve dar a sentença em até 15 dias. Juarez é acusado de latrocínio, roubo seguido de lesão corporal, atentado violento ao pudor e perigo de contágio de doenças venéreas, podendo ser condenado a até 50 anos de prisão.