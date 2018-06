Juiz pune Google por blogs que criticam prefeito no CE O juiz Augusto Cezar de Luna Cordeiro Silva, da 1.ª Vara da Comarca de Várzea Alegre (CE), determinou o bloqueio de R$ 225 mil das contas do Google Brasil Internet por descumprimento de ordens judiciais em ação movida pelo prefeito da cidade, José Helder Máximo de Carvalho (PMDB). O prefeito pediu à Justiça a retirada do ar de três blogs hospedados pelo Google.