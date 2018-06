Juiz quer reabrir caso de Toninho do PT

Nove anos após o assassinato do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, o juiz José Henrique Torres pediu a reabertura do caso à delegacia seccional de Campinas. O processo tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo por 18 meses e retornou ao Fórum de Campinas em agosto. Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, foi denunciado como coautor do crime, mas, segundo Torres, não há provas para levá-lo a júri. Andinho está preso, sentenciado a quase 500 anos por outros crimes.