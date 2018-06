Juiz se diz incompetente no caso de Dourados Denunciados como réus pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Dourados, Ari Artuzi (expulso do PDT há 15 dias), e nove vereadores do município não foram afastados dos respectivos cargos. O juiz Carlos Alberto Rezende Gonçalves, da 4.ª Vara Civil de Dourados, declarou ser incompetente para julgar o pedido de afastamento.