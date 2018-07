Juiz suspende reintegração de posse em SP O juiz Antonio Carlos Ribeiro dos Santos, da 3ª Vara Cível de Itaquera, suspendeu por volta das 11 horas o mandado de reintegração de posse do Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo. Desde às 6 horas, a Polícia Militar está no local para cumprir a ordem judicial expedida em 16 de outubro. Após a medição de um topógrafo e a delimitação da área, a reintegração foi iniciada com a demolição parcial de uma casa. Com a suspensão da liminar, a polícia deixou o local. De acordo com o secretário da Habitação, Paulo Teixeira, a Prefeitura tem o prazo de dois anos para fazer a desapropriação do terreno, após decreto formalizando a área como de interesse social. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município.