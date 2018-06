Juiz terá audiência com acusado de esquartejar O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 1.ª Vara Criminal de Goiânia, se reunirá no dia 29 com Mohammed D?Ali Carvalho dos Santos, acusado de matar e esquartejar a inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos, em Goiás. Segundo o Tribunal de Justiça, o magistrado decidirá se autoriza o rapaz a fazer exames de dependência de drogas e insanidade mental, como quer a defesa.